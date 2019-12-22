 قطع جسور في ذي قار العراقية ودعوات لمسيرة مليونية ببغداد - بوابة الشروق
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قطع جسور في ذي قار العراقية ودعوات لمسيرة مليونية ببغداد

محافظة ذي قار العراقية
محافظة ذي قار العراقية
بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:06 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 10:06 ص

أفاد مصادر عراقية اليوم الأحد بأن محتجين قطعوا الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار، بينما تجددت التظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي شمالي البصرة.

وذكرت المصادر لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن قوات الأمن العراقية، أعادت افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بعد إغلاقها من قبل المحتجين صباح اليوم.

وأضافت أنه جاء تدخل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد، وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق، طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعما لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

وفي السياق نفسه، دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين إلى التظاهر مجددا والإضراب العام رفضا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قبل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية.


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