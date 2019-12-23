الحكومة السودانية: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.

وأضاف أن "الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، وأن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلا عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية".

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة ستعقد اجتماعا غدا للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم، مؤكدا أنه ليس هناك اتجاه لرفع الدعم عن الخبز في ميزانية عام 2020.

وقال إن مجلس الوزراء قرر أن تُطرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات، حتى يرى المواطنون الخيار الأكثر قبولا.

وأكد أنه سيكون هناك شفافية في طرح المعلومات والأرقام بشكل واضح للجماهير، متوقعا أن تبدأ أجندة الحوارات المجتمعية اعتبارا من يوم غد في قطاعات مختلفة، وسيكون ذلك عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى اللقاءات الجماهيرية المباشرة لطرح الخيارات المختلفة، وإبلاغ المواطنين بحقيقة الوضع الإقتصادى والسبل والخيارات الموجودة للتعامل معه ليكونوا شركاء فى العلاج.