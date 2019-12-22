ماكرون يوجه نداء بوقف الإضرابات خلال عطلات الكريسماس

دعا الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إلى وقف الإضرابات المستمرة التي تشل حركة السفر عبر السكك الحديدية في مختلف أنحاء البلاد خلال العطلات، بتوجيه نداء نيابة عن الشعب الفرنسي.

وقال ماكرون مساء أمس السبت، خلال زيارته إلى مدينة أبيدجان في كوت ديفوار إن العمال المضربين عن العمل يجب أن يعترفوا أن هناك أشخاصا في مختلف أنحاء فرنسا يريدون أن يروا بعضهم البعض خلال العطلات.

غير أنه حتى الآن لم تتحقق رغبة ماكرون وحكومته لوقف الإضرابات خلال العطلات.

وذكرت العديد من النقابات العمالية أنها تعتزم الاستمرار في الإضراب خلال فترة هيد الميلاد "الكريسماس".

وتعطلت عمليات السفر عبر القطارات بشكل كبير في مختلف أنحاء فرنسا اليوم الأحد، حيث يواجه ركاب قطارات المسافات الطويلة والقطارات في الأقاليم الانتظار لفترات طويلة وجداول فوضوية.

وتتضرر شركة النقل العام في باريس "آر.إيه.تي.بي" أيضا بسبب الإضرابات التي تُنظم منذ أكثر من أسبوعين.

وتأجلت المحادثات بين الحكومة الفرنسية والنقابات حتى يناير، حيث يتبنى الجانبان موقفين تفاوضيين متشددين.