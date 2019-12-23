فرنسا: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأحد، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب.

ونقلت قناة /فرانس – 24 / فىي نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية عن ماكرون، في كلمة ألقاها بنيامى التي وصل إليها قادما من كوت ديفوار- قوله " لقد وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة في الحرب ضد الإرهاب "، داعيا - فى كلمته التي ألقاها بحضور رئيس النيجر محمدو ايسوفو - الدول الأفريقية إلى ضرورة صياغة أهدافها الاقتصادية والعسكرية والتنموية خلال الأعوام القادمة.

وتأتي زيارة ماكرون للنيجر بعد اختتام زيارته لكوت ديفوار التي استغرقت 48 ساعة، وشهد خلالها موافقة 8 دول في غرب أفريقيا على تغيير اسم عملتها المشتركة من الفرنك الأفريقي إلى الـ " ايكو " مع إنهاء ربط عملاتها بفرنسا كقوة استعمارية سابقة وتجميد التزامها بوضع 50 % من احتياطياتها النقدية في البنك المركزي الفرنسي.