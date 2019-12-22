وزير الخارجية اليمني: اتفاق الرياض لم يأت لتغذية مشاريع تشطيرية

قال محمد الحضرمي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأحد، إن اتفاق الرياض لم يأت لتغذية مشاريع تشطيرية.

وأفاد الحضرمي، في تصريح على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن "اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها".

وتابع: "اتفاق الرياض أتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها...لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية".

وأكد الحضرمي أن اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية.

يأتي هذا التصريح ردا على تصريحات سابقة لقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن المجلس "مصر على استعادة دولة الجنوب والانفصال على الشمال".

وكانت الحكومة اليمنية قد وقّعت على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي في الخامس من نوفمبر الماضي، برعاية سعودية.

وبموجب هذا الاتفاق عادت الحكومة اليمنية برئيسها وبعض أعضائها إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيرا.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مدينة عدن، مقر الحكومة المؤقتة ومناطق جنوبية أخرى بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.