مقتل ربة منزل على يد زوجها في مدينة بدر

قتلت ربة منزل على يد زوجها إثر خلافات زوجية بينهما بمدينة بدر وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بسرعة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة بدر تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة حي النرجس يفيد مقتل ربة منزل داخل شقتها وفورإنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ عثر على جثة المجني عليها ملقاة على أرضية الشقة وتبين من تحريات المباحث وأقوال الأهالي أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينهما وأنه لاذ بالهرب عقب ارتكاب الحادث.

ومن جابنها كثفت الأجهزة الأمنية في القاهرة من جهودها للقبض على المتهم لإحالته إلى النيابة التي أمرت بسرعة ضبطه وإحضاره .