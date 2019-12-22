رئيس وزراء الهند: قانون الجنسية ليس له صلة بالمسلمين

اتهم رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، منافسيه بإثارة مخاوف بين الشعب ومسلمين مضللين بشأن قانون الجنسية المعدل، مؤكدا أن خطط حكومته لا تميز على الإطلاق على أساس الدين.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس وزراء الهند، نقلتها وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم، خلال اجتماع حاشد في منطقة "رامليلا ميدان" في نيودلهي، قال فيها إن قانون الجنسية والسجل الوطني المقترح للمواطنين ليس لهما صلة بالمسلمين الهنود.

وتابع رئيس الوزراء أن أكذوبة انتشرت بأن حكومته أقرت القانون لانتزاع حقوق الأشخاص، وجرأت منافسيه على إيجاد أي شيء تمييزي في عمله.

وأكد مودي أن منافسيه، الذين لم يتمكنوا من تحديه في الانتخابات، لجأوا إلى تقسيم البلاد من خلال الشائعات.

وتابع أن أشخاصا تم تحريضهم من قبل هؤلاء في مناصب بارزة لنشر مقاطع فيديو مزيفة، دون أن يحدد أسماء الأحزاب المنافسة.