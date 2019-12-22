تلقى يوفنتوس الإيطالي الخسارة اليوم، الأحد، أمام لاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

خسارة اليوفي في مباراة اليوم جاءت بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتعيد له ذكريات حزينة لـ8 نهائيات خسرها النجم البرتغالي من قبل على مستوى المنتخب البرتغالي والفرق التي لعب لها خلال مسيرته.

خسارة رونالدو في نهائي اليوم هي التاسعة في تاريخه، والأولى منذ نهائي كأس السوبر الإسباني في 2014، حيث فاز النجم البرتغالي في أخر 12 مباراة نهائية خاضها قبل مواجهة اليوم.

وخلال مشواره الكروي خاض رونالدو 29 مباراة نهائية بواقع 26 نهائي على مستوى الأندية، و3 على مستوى المنتخبات، خسر 8 نهائيات على مستوى الأندية فيما خسر نهائي وحيد رفقة المنتخب البرتغالي.

الخسارة الأولى للنجم البرتغالي في النهائيات كانت رفقة منتخب بلاده في عام 2004، حين سقط سيليساو أوروبا في نهائي كأس الأمم الأوروبية أمام اليونان بنتيجة 1-0 في مباراة شهدت مشاركة رونالدو لـ90 دقيقة كاملة.

وعلى مستوى الأندية، تذوق رونالدو مرارة الخسارة في النهائي للمرة الأولى رفقة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، حيث سقط الشياطون الحمر أمام أرسنال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ثم جاءت الخسارة الثانية للنجم البرتغالي رفقة الشياطين الحمر أيضًا، وفي البطولة ذاتها في نهائي نسخة 2007، ولكن هذه المرة أمام البلوز تشيلسي بهدف دون رد سجله النجم الإيفواري ديديه دروجبا في الدقيقة 116 من عمر المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي عام 2008 تلقى الدون رونالدو خسارته الثالثة في النهائيات على مستوى الأندية بعد السقوط رفقة اليونايتد أمام زينت سان بطرسبورج الروسي في كأس السوبر الأوروبي بنتيجة 2-1.

عام 2009، الأخير للنجم البرتغالي في صفوف مانشستر يونايتد، شهد الخسارة الخامسة له في النهائيات بشكل عام، بعدما سقط الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 2-0، قبل أن ينتقل بعدها لصفوف ريال مدريد الإسباني.

رفقة ريال مدريد خسر رونالدو في النهائي ثلاث مرات، بدأها أمام برشلونة في السوبر الإسباني عام 2011 بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، وسجل رونالدو هدفًا وحيدًا في المباراتين.

الخسارة الثانية كانت أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2013 بنتيجة 2-1، وسجل رونالدو هدف الريال الوحيد في المباراة، قبل أن يعود رونالدو لتلقي الخسارة الثامنة له في النهائيات أمام الفريق ذاته في السوبر الإسباني عام 2014، بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.