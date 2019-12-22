أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019، وذلك بنسبة 0.1 % ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة، تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.

ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقا عاما)، والتي تشكل 57.5 % من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 6 %، لتبلغ 185.4 مليار ريال.

بينما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحا عاما) بنسبة 9 % خلال الربع الثالث 2019، مقارنةً بالربع الثاني 2019، لتبلغ 137.2 مليار ريال.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من 4ر339 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2019.

وقال البيان إن هذا الانخفاض جاء متزامنا مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 1 %، ليصل عددهم إلى نحو 333.3 ألف مشترك.