رئيس وزراء الهند يتهم المعارضة بنشر الخوف المرضي بأنحاء البلاد

اتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، المعارضة بنشر الخوف المرضي بأنحاء البلاد.

ودافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - خلال تجمع انتخابي لإطلاق حملة حزبه الحاكم (بهاراتيا جانتا) للانتخابات التشريعية والمقررة في فبراير المقبل، وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية ، عن قانون المواطنة الجديد الذي أثار تظاهرات واسعة بأنحاء البلاد..متهما حزب (المؤتمر الوطني) المعارض باستخدام مختلف الخطط بغرض الإطاحة به من السلطة.

وكانت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين على خلفية القانون بمختلف أنحاء البلاد قد أسفرت عن مقتل 23 شخصا حتى الآن.

يشار إلى أن القانون الجديد يسمح للهندوس والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية الأخرى - من غير المسلمين - الموجودين في الهند بشكل غير شرعي أن يصبحوا مواطنين إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد الديني في ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة وهي (بنجلاديش وباكستان وأفغانستان).

ويرى منتقدو القانون أنه يعد انتهاكا لدستور الهند العلماني، ويصفوه بأنه أحدث محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتهميش مائتي مليون مسلم هندي وما هو ما ينفيه مودي.