الاتصالات: إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية خلال 4 أشهر

كشفت جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، عن اعتزام الوزارة البدء في إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في مجالات الصحة والزراعة والتخطيط الاقتصادي ومعالجة اللغة العربية وإدارة البنية التحتية، خلال الشهور الـ4 القادمين، بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

وأضافت رضوان، خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام الاقتصادي، أنه سيتم التعاون مع جهات أجنبية ذات خبرة لنقل التكنولوجيا للشباب المصري وبناء قدراته، بهدف تدريب الشباب وتعزيز قوة مصر الناعمة على المستوى الإقليمي.

كما كشفت عن إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنوط به حوكمة الذكاء الاصطناعي والإشراف على تطبيقها، يضم مجموعة من الخبراء والجهات الحكومية والخبراء، للإشراف على تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي.