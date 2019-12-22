اكتمال مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة وإعلانها خلال أيام

ذكرت وسائل الإعلام النمساوية اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة في البلاد اكتملت ملامحها وسوف يتم إعلانها خلال أيام قليلة.

وأشارت وسائل الإعلام النمساوية- في تقرير لها اليوم /الأحد/ أن رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة المكلف سباستيان كورتس اختار معظم الحقائب الوزارية من المقربين منه، وأن على الأقل 50 % من وزراء الحكومة الجديدة سيكونوا من النساء.

وذكرت أن أغلب نقاط الخلاف بين حزب الشعب وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الخضر برئاسة فيرنر كوجلر قد تم حسمها، مشيرة إلى أن وزير شئون المستشارية في الحكومة السابقة جيرنوت بلوميل- أحد أبرز مساعدي كورتس، مرشح لمنصب وزير المالية، بينما سوف يتولى كارل نيهمر القيادي في الحزب منصب وزير الداخلية، نظرا لخبرته الأمنية الواسعة.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن كورتس على قناعة باختيار كارولين ايدشتادلر لمنصب وزير الدفاع، كما أنه من المرجح فصل وزارتي الزراعة والبيئة ، حيث أكدت أن الخبير الزراعي ستيفان بيرنكوف مرشح لها، وأن هاينز فاسمان مرشح لمنصب وزير التعليم، وقد يضاف إليها الاندماج، منوهة إلىاحتمال بقاء الكسندر شالينبرج في منصب وزير الخارجية.