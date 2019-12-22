السعودية: اتفاق لإقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بالرياض

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وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وقال الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي قائد القيادة الموحدة - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية - :"إن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

وكانت العاصمة السعودية قد استضافت في العاشر من ديسمبر الحالي اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الملك سلمان - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لدول مجلس التعاون - أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة.. قائلا: "على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية".