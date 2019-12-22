انخفاض صادرات المنتجات التكنولوجية الكورية الجنوبية خلال نوفمبر

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أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات التكنولوجية تراجعت للشهر الـ13 على التوالي في نوفمبر الماضي، وذلك يرجع إلى ضعف الطلب على الشرائح الإلكترونية وشاشات العرض والهواتف المحمولة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن قيمة الصادرات بلغت 14.31 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 21.8 % مقارنة بالعام الماضي.

ويشار إلى أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل تراجعا منذ نوفمبر العام الماضي.

وتراجعت صادرات منتجات أشباه المواصلات، أحد أبرز السلع التصديرية لسول، بنسبة 30.7 % لتصل إلى 7.48 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار شرائح الذاكرة.

وانخفضت صادرات الشاشات بنسبة 25% الشهر الماضي لتصل إلى 1.71 مليار دولار، كما تراجعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 0.9 % لتصل إلى 1.02 مليار دولار.

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات أجهزة الحواسب الآلية بنسبة 22.4 % لتصل إلى 1 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات للصين بنسبة 21% لتصل إلى أقل من 7.14 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 22.5 % لتصل إلى 1.57 مليار دولار، وارتفعت الصادرات لليابان بنسبة 0.2 % لتصل إلى 380 مليون دولار.

بالنسبة لأول 11 شهرا من العام، تراجعت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20.5 % لتصل إلى 162.53 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وارتفعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 1.6% لتصل إلى 99.35 مليار دولار.