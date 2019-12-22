أسامة ربيع: الإعلان عن رسوم المرور بقناة السويس للعام 2020 في يناير المقبل







أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إدارة القناة تتابع بدقة حركة التجارة العالمية وتدرس حركة السوق العالمي لتحديد قيمة رسوم العبور الجديدة للسفن بقناة السويس 2020، دون تحديد طبيعة القرار من زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن الأمر لازال يخضع للدراسة الاقتصادية؛ وسيتم الإعلان عن الرسوم الجديدة في يناير المقبل.

وأضاف على هامش افتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي لقناة السويس بالإسماعيلية اليوم الأحد، أن توتر الأوضاع في منطقة البحر المتوسط لم يؤثر حتى الان على حركة التجارة المارة بقناة السويس، مؤكدًا أن حجم التجارة في 2019 انخفض بمعدل 3% فيما شهدت القناة ارتفاعًا في معدلات أعداد وحمولات السفن دون التأثر بحجم التجارة وهو ما يعكس قيمة القناة وثقلها.

وأعرب عن أمله أن تحقق القناة مع نهاية العام الجاري إيرادات مرتفعة، معتبرًا أن افتتاح مركز البيانات يعد عبورًا رقميًا لقناة السويس ويعزز من الخدمات المقدمة لحركة التجارة العالمية.

وذكر أن الشبكة أقيمت على أعلى مستوى وتم تجهيز مبنى خاص مجهز بأعلى تقنيات معلوماتية بإدارة الاتصالات بالإسماعيلية.