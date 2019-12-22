الصحف الإماراتية تبرز عزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم إسرائيل بفلسطين



أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأحد، عزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتبت صحيفة (الخليج) تحت (الجنائية الدولية وإسرائيل) "فور إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بفلسطين المحتلة، رد قادة الكيان برفض الإعلان بزعم أن المحكمة لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق.. وبنسودة أعربت عن قناعتها بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل ترى نفسها فوق كل القوانين، ولا تمتثل أساساً لقرارات الشرعية الدولية، وهي ليست عضوا في المحكمة ولا تعتبرها هيئة دولية معنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنظر إليها نظرة استخفاف طالما هي قادرة على انتهاك كل القوانين والشرائع جراء الدعم الأمريكي لها".

وأشارت الصحيفة إلى "أن هناك إجماعا دوليا لدى ذوي الاختصاص المهتمين بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان، على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فمنظمة العفو الدولية اعتبرت - في بيان يوم 19 نوفمبر الماضي - أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "تمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

في حين كتبت صحيفة (الوطن) تحت عنوان (العدالة تتحرك نصرة لفلسطين) قائلة "أخيراً، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تحركها للتحقيق في مجازر الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي لا تكاد تتوقف على مدار الساعة بحق البشر والثمر والحجر وكل ما يمت للحق الفلسطيني بصلة، والمؤكد بقوة قرارات الشرعية الدولية ومنها العشرات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

ورأت الصحيفة أن فلسطين قضية إنسانية وعربية وإسلامية، وسلام الشرق الأوسط والمنطقة لا يمكن تصوره في غياب الحل العادل والشامل على أساس "حل الدولتين"، ومن هنا كان العالم أجمع يرفض الاعتراف مطلقاً بالتصرفات أحادية الجانب من قبل الاحتلال أو ما ينتج عنها تحت أي ظرف، وكان تأكيد المجتمع الدولي، خاصة دول العالم العربي على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية رغم الكثير من الأحداث والقضايا والتحديات، فهي قضية شعب كامل يخوض الصراع الأطول في العصر الحديث لاستعادة جميع حقوقه التي يعمل الاحتلال على تسويفها وإيجاد وقائع جديدة على الأرض تجعل الحل العادل ضرباً من المستحيل.