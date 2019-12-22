المحكمة الاتحادية العراقية تصدر توضيحا بشأن الكتلة الأكثر عددا في البرلمان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً في الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات، من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واتضحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، "إياس الساموك"، في بيان صحفي اليوم: "استنادا إلى طلب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكثر عددا، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب اليوم بكامل أعضائها وأصدرت القرار الآتي، إن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل".

وأضاف "يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام الدستور وخلال المدة المحددة فيها، وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً".

وذكر الساموك أن "المحكمة ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقرارها استنادا لأحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا".