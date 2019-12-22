 وزير التعليم: خبير ياباني استقال من عمله لنقل التجربة إلى مصر - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

وزير التعليم: خبير ياباني استقال من عمله لنقل التجربة إلى مصر

وزير التعليم
وزير التعليم
هديل هلال
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 12:38 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 12:38 ص

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن افتتاح 40 مدرسة يابانية بمصر خارج حدود اليابان سابقة فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي لهذه المجموعة من المدارس اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف خلال برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الرئيس في اجتماعه مع الخبراء اليابانيين طلب منهم التركيز على تطبيق الإدارة اليابانية حرصًا على نقل التجربة عن طريق أهلها، لافتًا إلى نجاح الوزارة في استقطاب 15 خبيرًا كتبوا طريقة تنمية شخصية الطفل بالطريقة اليابانية.

وأشار إلى أن رئيس قسم الطريقة اليابانية لتنمية شخصية الطفل أخبر الرئيس أنه استقال من عمله في اليابان من أجل القدوم إلى مصر، لرؤيته بأهمية نقل التجربة خارج حدود دولته، موضحًا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الخبراء خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، الأحد الماضي، مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم علي منظومة المدارس اليابانية بمصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك