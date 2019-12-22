وزير التعليم: خبير ياباني استقال من عمله لنقل التجربة إلى مصر

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن افتتاح 40 مدرسة يابانية بمصر خارج حدود اليابان سابقة فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي لهذه المجموعة من المدارس اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف خلال برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الرئيس في اجتماعه مع الخبراء اليابانيين طلب منهم التركيز على تطبيق الإدارة اليابانية حرصًا على نقل التجربة عن طريق أهلها، لافتًا إلى نجاح الوزارة في استقطاب 15 خبيرًا كتبوا طريقة تنمية شخصية الطفل بالطريقة اليابانية.

وأشار إلى أن رئيس قسم الطريقة اليابانية لتنمية شخصية الطفل أخبر الرئيس أنه استقال من عمله في اليابان من أجل القدوم إلى مصر، لرؤيته بأهمية نقل التجربة خارج حدود دولته، موضحًا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الخبراء خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، الأحد الماضي، مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم علي منظومة المدارس اليابانية بمصر.