ديبالا يدخل تاريخ السوبر الإيطالي برقم جديد

انفرد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بصدارة هدافي السوبر الإيطالي، بعد هدفه في مباراة لاتسيو اليوم، الأحد، في سوبر 2018-2019، والتي يستضيفها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية، الرياض.

ووقع ديبالا على هدف التعادل لفريقه في مباراة اليوم في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وذكرت شبكة «أوبتا» المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن ديبالا بهدفه في شباك لاتسيو، وصل إلى الهدف رقم 4 له بمسابقة السوبر الإيطالي، ليتمكن من احتلال صدارة ترتيب جدول هدافين السوبر عبر التاريخ، بعدما تخطى أليساندرو ديل بييرو، صامويل إيتو، شيفشينكو وتيفيز، بعدما سجل الرباعي 3 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن ديبالا سجل أهدافه الأربعة في بطولة السوبر أمام لاتسيو، بعدما سجل هدفًا بنسخة 2015، وهدفين في نسخة 2017 وهدف في 2019.

وكان يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي العام الماضي، والذي أقيمت مباراته في السعودية أيضًا، على حساب ميلان 1 / صفر.