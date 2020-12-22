العراق يغلق الحدود لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود باستثناء الحالات الطارئة، ومنع السفر إلى عدد من دول العالم لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال بيان للحكومة العراقية إنه تم تكثيف الجهود، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين، والحفاظ على صحتهم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم وتهدد بالخطر.

وطالبت الحكومة في البيان المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الأخرى ومنع السفر إلى كل بريطانيا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والدانمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان، وأي دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلًا، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في أماكن تخصص لهذا الغرض.

وشدد البيان على عدم السماح للوافدين بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض، من خلال الفحص ولمدة أسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.