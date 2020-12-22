 فيديو.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يتحدث بالمغربية: السلام عليكم.. نستمع كيهود دوما للهجتكم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يتحدث بالمغربية: السلام عليكم.. نستمع كيهود دوما للهجتكم

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 11:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 11:05 م

استهل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، كلمته باللهجة المغربية، قائلًا: «إخواننا المغاربة السلام عليكم، نحمد الله ونشكره على هذا النهار، ما نقدر نخبي كل شي يبين على وجهي كلامي يخرج من فمي وقلبي فرحان، الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا».

وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مساء الثلاثاء، عن فخره بوجوده اليوم كرئيس الوفد الإسرائيلي للرسمي لإقامة العلاقات مع المغرب.

ووصف رحلة الطيران التجارية التي وصلت إلى المغرب من إسرائيل بأنها «رحلة تاريخية بكل معنى الكلمة؛ من أجل تحويل الرؤية إلى واقع»، ناقلًا تقدير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لملك المغرب محمد السادس، على قيادته الشجاعة ورؤيته بعيدة المدى.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية ستشكل جسرًا بين البلدين وركنًا لبناء السلام بين الشعبين، متابعًا: «أنا والآلاف من اليهود في إسرائيل نشأنا على التقاليد والآداب وعشنا بفرح وصحة، حكوا الكثير عن المغرب، كنا نجتمع يوما تلو الآخر ونستمع إلى الأخبار في الراديو ونصغي إليها باللهجة المغربية واللغة العربية، العادات والتقاليد تعيش في قلوبنا، والعيش بأمان ليس له ثمن».

وأشار إلى عدم وجود حدود للتعاون بين الجانبين؛ ليشمل مجالات الطيران والصحة والزراعة ومجالات أخرى، مختتمًا: «كشركاء حقيقيين نغير المنطقة لصالح شعبينا ودول الجوار».

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