إصابة الثنائي المالي في سالزبورج بفيروس كورونا

أعلن نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن نتائج اختبارات المنشطات التي خضع لها لاعباه الماليان محمد كامارا وسيكو كويتا جاءت إيجابية، معتبرا أن النتائج ناجمة عن تناولهما دواء ضد الشعور بالغثيان من التواجد بالأماكن المرتفعة.

تواجد كامارا وكويتا الشهر الماضي مع منتخب مالي، الذي خاض مباراة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام مضيفه منتخب ناميبيا في العاصمة الناميبية ويندهوك، على ارتفاع 1700 متر، وبعد عودتهما من فترة التوقف الدولية، كانا من ضمن عشرة لاعبين لسالزبورج خضعوا لاختبارات المنشطات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 22 نوفمبر الماضي.

ذكر سالزبورج "كان لدى كامارا وكويتا آثارا لمادة تعد مكونا رئيسيا في عقار يتم تناوله لمكافحة مرض غثيان المرتفعات. ويذكر كلاهما أنهما تناولا هذا العقار بواسطة الطاقم الطبي لمنتخب مالي قبل مباراة الفريق في ناميبيا".

أكد النادي النمساوي أنه سيفعل كل شيء، بالتعاون مع يويفا والسلطات الأخرى، للحصول على شرح كامل للأحداث في مالي، ومساعدة لاعبيهما على حل القضية.

من جانبه، قال ستيفان رايتر، مدير عام سالزبورج "نحن فخورون للغاية عندما يتم استدعاء لاعبينا لمنتخباتهم الوطنية. والمشاركة في المباريات الدولية، يتعين عليك أن تتوقع رغم ذلك أن العمل الطبي سيتوافق مع المعايير الدولية، مع وجود أطباء على دراية بالقواعد".