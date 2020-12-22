الحريري: اللقاء مع الرئيس اللبناني بشأن تشكيل الحكومة كان إيجابيا

وصف رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان سعد الحريري لقاءه مع رئيس البلاد العماد ميشال عون عصر اليوم الثلاثاء بالإيجابي، مشيراً إلى أن اللقاءات سوف تتكرر للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد.

وقال الحريري، بعد لقائه الثالث عشر مع الرئيس عون، إن اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان إيجابياً، مضيفًا "قررنا الاجتماع غداً، ولكننا لن نعلن عن الوقت لدواعٍ أمنية"، مشيرًا إلى أن اللقاءات ستكون متتالية للخروج بصيغة حكومية قبل عيد الميلاد.

كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من الشهر الحالي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.