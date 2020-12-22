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المحكمة الدستورية في كوسوفو تأمر بإجراء انتخابات جديدة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:45 ص

 أصدرت المحكمة الدستورية في كوسوفو يوم الاثنين حكما بإجراء انتخابات جديدة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي المحكمة وجد أن انتخاب البرلمان لرئيس الوزراء الحالي عبد الله هوتي في 3 يونيو لم يكن قانونيا.

وتم التصويت على اختيار هوتي لهذا المنصب بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 61 نائبا من أصل 120.

وجاء في قرار المحكمة الجديد أن انتخاب هوتي لم يكن قانونيا لأن أحد النواب أدلى بصوته وهو لم يكن مؤهلا لفعل ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيسة الحالية فيوسا عثماني ستلتقي مع ممثلي الحزب اليوم الثلاثاء لتحديد موعد جديد للانتخابات. ويجب أن يتم التصويت في غضون 40 يوما.

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