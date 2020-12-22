التغير المناخي يعيد الحياة إلى القرى العائمة التراثية في كمبوديا

تعد بحيرة تونال ساب الكامبودية، من بين التحف البيئية والتراثية، إذ أنها تعمل بنظام للتغذية المتبادلة مع نهر ميكونغ الذي تمده بالمياه بمواسم الجفاف ليعود بملئها خلال مواسم الأمطار، ووسط هذا تقوم مجتمعات من 5 قري عائمة يقطنها 2600 صياد، ولكن التغير المناخي وما يتبعه من تغيير طبيعة البحيرة يهدد تلك البيئة، وأسلوب الحياة الفريد من نوعه بالزوال.



ويقول الصياد لينغ فان لفرانس برس، إنه في المعتاد كانت تمتلئ شباكه يوميًا بمواسم المطر بمئات الكيلو جرامات من السمك، ولكن مأخرًا حسب قوله انخفض منسوب البحيرة ب5 أمتار، وأصبح يعود كثيرًا بشباك فارغة.



ويضيف فان، أنهم صيادين يعيشون من الماء والسمك، والتي إن زالت فسينتهى كل شيء.



وبحسب إدارة نهر ميكونغ فقد قلت كمية المياه في البحيرة التي كانت تبلغ أثناء الفيضانات مساحة دولة لبنان ب25% الموسم الماضي بسبب ظاهرة ثنائي قطب المحيط، وموجة جفاف كبيرة.



وقال نشطاء بيئيون إن لبناء الكثير من السدود علي ضفاف ميكونغ دورًا في تجفيف البحيرة.



وذكرت جمعية الحياة البرية، إنه بسبب تلك التغيرات فقدت البحيرة ثلث مواردها الطبيعية بينما فقدت نصف مساحة تمددها لحساب حقول الأرز التي يزرعها الصيادون اليائسون من مستقبل البحيرة في ظل التغيرات المناخية.



ويقول هون ثيروثس قائم مقام كو شافان القائمة بالبحيرة، إن الصيادين بدؤوا أيضا بالبحث عن أراضٍ زراعية بالغابات القريبة ما يفسد الحياة البرية.



ويقول فان، إنه مضطر بسبب الظروف الأخيرة من البحث عن عمل في إحدي المدن القريبة بينما أكد مخاوف لديه، من اتجاه الكثيرين لنفس التفكير، وبالتالي ضياع أسلوب الحياة المميز لقرى البحيرة.