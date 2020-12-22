أبلغت سلطة الطيران المدني العراقي، شركات الطيران بسريان مفعول قرار منع السفر اعتبارا من الآن ولحين إشعار آخر.

ووجهت الطيران إعلامًا إلى كافة شركات الطيران العاملة في العراق - بحسب بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء - بقرار مجلس الوزراء منع السفر إلى بريطانيا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والدانمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في أماكن مخصصة لذلك.

كما قرر مجلس الوزراء العراقي - خلال جلسة في وقت سابق من اليوم غلق جميع المنافذ الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة، وكذلك غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءًا من بعد غد، داعيًا المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار المجلس إلى قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الأولى والبالغ قدرها ثلاثة ملايين دولار لدفعها مسبقًا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من التكلفة الإجمالية للقاح والبالغ قدرها 15 مليون دولار.

وفي سياق متصل قررت وزارة الصحة العراقية فرض حظر جزئي للتجول في العراق"مابين الثامنة مساءً والسادسة صباحًا" ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وأفادت الوزارة - في بيان - أن هذا القرار جاء على خلفية تهاون المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية, مما يُنذر بازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض عدد الإصابات وارتفاع نسب الشفاء إلا أن البلاد دخلت حالة إنذار بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدد من دول العالم.