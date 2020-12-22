رئيس بيونتيك يرجح فعالية لقاح شركته ضد سلالة كورونا الجديدة

أعرب أوجور شاهين، رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، عن ثقته في أن اللقاح الذي طورته شركته مع شركة "فايزر" الأمريكية ضد فيروس كورونا سيكون فعالا أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا.



وصرح، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن احتمال الفعالية مرتفع جدًا من وجهة النظر العلمية، موضحًا: "لقد اختبرنا اللقاح بالفعل ضد نحو 20 سلالة مختلفة من الفيروس كانت شهدت طفرات أخرى.



ونجحت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاحنا في التصدي لكافة سلالات الفيروس.



وأضاف شاهين أن الفيروس قد تحور الآن أكثر قليلًا، وقال: "علينا الآن اختباره بشكل فعلي، سيستغرق الأمر نحو أسبوعين. ورغم ذلك، فإننا واثقون من أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على آلية العمل".



وأوضح أن مولد المضاد الذي تستخدمه الشركة، ومقرها ماينز، وشريكتها الأمريكية "فايزر" في لقاحهما ضد كورونا، يتضمن أكثر من 1270 حمضًا أمينيًا، لافتًا إلى أن تسعة منها فقط هي التي تحورت حتى الآن، أي أن هذا لا يمثل حتى 1%.



وتابع: "يتعامل لقاحنا مع كل البروتينات ويؤدي لاستجابات مناعية متعددة، ونتيجة لذلك، لدينا العديد من نقاط القوة بحيث يصعب على الفيروس الهروب، لكن هذا لا يعني أن السلالة الجديدة لن تكون مُضرّة".



وعلى صعيد ذي صلة، قال شاهين إن المدة الطويلة نسبيًا للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لم تؤثر على كمية جرعات اللقاح التي تنتجها الشركة.



وأردف: "لقد خططنا مسبقًا لتوزيع جرعات اللقاح، ونحن ملتزمون بذلك، ما تغير بالطبع، هو العدد الذي يمكننا تسليمه هذا العام، ولكن بشكل عام، لن يتغير عدد الجرعات التي تعهدنا بتقديمها للاتحاد الأوروبي".