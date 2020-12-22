 مجموعة بريطانية تحذر من نقص في الفواكه والخضار بعد تعليق السفر - بوابة الشروق
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مجموعة بريطانية تحذر من نقص في الفواكه والخضار بعد تعليق السفر

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:12 ص

حذرت مجموعة السوبر ماركت البريطانية "تيسكو"، من نقص في بعض الفواكه والخضروات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذا لم يتم استعادة حركة النقل بسرعة مع أوروبا القارية.

وقالت المجموعة إنه "قد يكون هناك انخفاض في البضائع المعروضة مثل الخس والقرنبيط والفاكهة الحمضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكننا لا نتوقع أي مشاكل مع توفر هذه الأصناف اليوم أو غدا".

وأكدت أن هناك الكثير من الأطعمة لعيد الميلاد في المتاجر، داعية العملاء إلى التسوق كالمعتاد، وفقاً لوكالة رويترز.

وتعطل نقل البضائع عبر القناة الإنجليزية، بعد أن علقت فرنسا السفر مع بريطانيا في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.


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