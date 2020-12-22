الخارجية: نسابق الزمن لتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وتطوير الأداء على أرض الواقع

ألمح الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية وأمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى أن الأطراف الحقوقية المصرية مدعوة للحرص على ألا يتم استخدامها للإضرار والإساءة إلى الوطن أو للتدخل في شئونه، والمجال مفتوح للحوار بين الحكومة والمجتمع المدنى في إطار من المشاركة الإيجابية التي تبتغى التطوير.



وأضاف جمال الدين، في كلمة ألقاها أمام ندوة حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة: «لا ندعي الكمال، وإنما نسعى إليه، ونبذل جهودا مضنية ومتواصلة لتحقيق نقلة نوعية إلى الأمام، ونعمل على مختلف الجبهات فى وقت واحد ونسابق الزمن لتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وتطوير الأداء على أرض الواقع، ونستند فى ذلك على الإرادة السياسية الأكيدة على أعلى مستوى في الدولة المصرية، ورصيد مصر الدستوري والتشريعي والقضائي الكبير».



وتابع: «نحن منفتحون على الاستفادة من الممارسات الفضلى وتجارب مختلف الدول، بما يساعد على مواصلة البناء على ما حققته جهودنا الوطنية».



وأشار إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى الأولى من نوعها، والجاري حاليا الانتهاء من بلورتها ودراستها بين جهات الدولة المختلفة، وجلسات الاستماع الموسعة الجاري عقدها مع ممثلي الأحزاب والنقابات والخبراء والمجتمع المدني بمعناه الشامل، من شأنها أن تعطي زخما كبيرا وقوة دفع في الاتجاه الصحيح لجهود مصر في هذا المجال، وصولا لتحقيق التطوير المنشود، على أرضية وطنية، تحقق طموحاتنا جميعا».



وأكد، في ختام كلمته، أن «رسالتنا الأساسية للعالم وهو يحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمي لحقوق الانسان واضحة لا لبس فيها، تعكس ما تتمتع به مصر من إرادة سياسية أكيدة وقناعة ذاتية للارتقاء بحقوق الإنسان، ومشاركة مصر للمجتمع الدولي اهتمامه وخطواته في هذا الخصوص».



وشدد على إيمان مصر بمبادىء حقوق الإنسان، قائلًا: «نسعى جاهدين نحو المزيد من وضعها موضع التنفيذ الفعال.. ومستمرون على طريق التطوير، وطموحاتنا كبيرة ومتجددة، نضيف كل يوم لبنة جديدة في صرح حقوق الانسان الذى نسعى لتشييده لكى يليق بمصر وشعبها».



وتقدم مساعد وزير الخارجية بالشكر لمكتبة الاسكندرية على دعوتها له للمشاركة ممثلا عن وزارة الخارجية في ندوة «حقوق الإنسان والمعايير الدولية» للحديث عن «الدبلوماسية المصرية وحقوق الإنسان».