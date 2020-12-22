بدء المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا في فرنسا الأحد المقبل

بعد مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح "فايزر/ بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد، فإن جدول التطعيم في أوروبا سيتم تطبيقه بشكل سريع في عدة دول، بينها فرنسا، بداية من الأحد المقبل، وفقاً للسلطات الفرنسية.



وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستكس، خلال جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، الجدول الزمني لحملة التطعيم في فرنسا، موضحاً أنها ستبدأ 27 ديسمبر، ويتم توسيع نطاقها في مطلع يناير المقبل، بعد رأي الوكالة الأوروبية ورأي الوكالة الأوروبية، والهيئة العليا للصحة في فرنسا.



وأوضح كاستكس للنواب أنه في حالة استيفاء جميع الشروط، يمكن إجراء التطعيمات الأولى من الأسبوع الأخير من ديسمبر، قبل التكثيف من بداية يناير.



وقال إن هذه المرحلة الأولى ستمتد على فترة من 6 إلى 8 أسابيع، لتأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص فترة 21 يومًا بين التطعيم الأول والجرعة الثانية، مضيفاً أنه وفقاً لرأي السلطة العليا للصحة في فرنسا، سنقوم بتوسيع دائرة السكان الذين سيتم إعطاءهم اللقاح كلما ومتى تم توفير الإمدادات.



وأشار إلى أن الأولوية في فرنسا ستشمل حوالي 14 مليون شخص لديهم عامل خطر يتعلق بأعمارهم أو بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى بعض المهنيين الصحيين.



وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أنه بالنسبة للمرحلة الثانية للقاح ستبدأ في فبراير وستهتم بشكل أساسي بالأشخاص الذين يعيشون في منازلهم، مضيفاً: "سنقيم دورة تطعيم أخرى وسنعمل على تعبئة جميع المهنيين الصحيين لدينا، وسنعتمد بشكل خاص على العلاقات القائمة بالفعل بين الأطباء المعالجين ومرضاهم لنشر جميع المعلومات، والتحقق من موانع الاستعمال، والحصول على الموافقة".



وتابع: "يجب أن يكون كل شخص قادرًا على الحصول على اللقاح من قبل أخصائي صحي بالقرب من منزله يعرفه ومن يثق به".



وأعلن إيمانويل ماكرون، قبل أيام، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه عبر الفيديو، أن الأيام القليلة المقبلة ستتميز بنشر إستراتيجية اللقاح لدينا بعد عيد الميلاد وفقاً لاستراتيجية أوروبية موحدة.



من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن سلسلة اللوجستيات، قد تم إنشاؤها ليعمل لبدء التطعيم في نهاية هذا الأسبوع.



بدوره، كتب وزير الصحة أوليفييه فيران، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، "لقد أذنت وكالة الأدوية الأوروبية للتو بلقاح فايزر، هذا الأسبوع يجب أن نحصل على رأي المفوضية الأوروبية، والهيئة العليا للصحة في فرنسا، مضيفاً أن التسليمات الأولى للقاح مع بدء حملة التطعيم الفرنسية والأوروبية يوم الأحد.



وأضاف: "سنبدأ الأحد في التطعيم في فرنسا للفئات الأكثر ضعفًا بيننا أولًا، بعد الفحص الطبي والمعلومات وجمع الموافقات"، متابعًا: "قلقون بشأن سلامة الجميع واحترام التزاماتنا الأخلاقية".



وأشار "فيرات" إلى أن المرحلة الأولى، التي ستبدأ في غضون خمسة أيام، ستشمل حوالي مليون شخص وستستمر حتى يناير وربما أوائل فبراير؛ بسبب التأخير لمدة ثلاثة أسابيع بين إعطاء جرعتين من اللقاح.



وفيما يتعلق بجمع الموافقة من الأشخاص المستهدفين خلال هذه المرحلة الأولى، سيتم توزيع دليل في مؤسسات الإقامة لكبار السن المعالين، وستعتمد هذه المجموعة على الطبيب المعالج أو الطبيب المنسق في دور رعاية المسنين.