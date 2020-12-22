رحلت بعض الحيوانات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام، ومن هذه الحيوانات كلب العائلة المالكة الذي ظهر كثيرًا في صور الأمير ويليام وزوجته كيت.



ومع اقتراب نهاية العام الحالي، يرصد «الشروق»، عدد من الحيوانات الشهيرة التي ماتت 2020.



- القطة المعمرة



استطاعت القطة "ربيل"، أن تحصل على لقب أكبر قطة معمرة، بعد بلوغها سن الـ31.



وأكدت ميشيل هيريتاج صاحبة القطة، أنها حصلت عليها عندما كانت في عامها العشرين وحاليًا تبلغ من العمر 52 عامًا.



وأوضحت أن القطة بعد كل هذه السنوات والشهرة التي حصلت عليها على السوشيال ميديا، رحلت بسبب الشيخوخة التي جعلت جسمها هزيل ولم تكن تعاني من أمراض صحية- وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



- القط مارتي



عاش القط مارتي الأسود لمدة 12 عامًا في مرصد واشنطن على الرغم من وجوده في جبل شديد البرودة، واستطاع بسبب ذلك أن يصبح مشهورًا في أنحاء الولايات المتحدة؛ بسبب تسليط الموقع الخاص بالمرصد الضوء عليه وعلى تصرفاته اليومية وكيف كان يتعامل مع المشرفين هناك.



وكان القط يعاني من مرض وراثي يتسبب في فقدان أسنانه وفي نوفمبر الماضي رحل بسبب هذا المرض.



- الكلب لوبو



حزنت العائلة المالكة البريطانية هذا العام بسبب رحيل الكلب "لوبو"، الذي كان يمتلكه الأمير ويليام والأميرة كيت، بعد أن حصلوا عليه من شقيقها كهدية قبل زفافهم عام 2011.



وظهر الكلب بشكل بارز في صور العائلة الملكية، وكان الأمير ويليام يحرص على اصطحابه عند الذهاب لحضور بعض المبارايات المفضلة لديه- بحسب مجلة " بيبول" الأمريكية.



- الكلب بايلور



اعتاد الكلب الضخم بايلور وصديقة سامبسون، السير مع بعضهم البعض في منتزه "ستو بيناكل تريل" بالولايات المتحدة، ويرافقان أحيانًا المتنزهين ثم يذهبان للجلوس على قمة الصخور الموجودة بالمتنزه- وفقًا لصحيفة "سيفن دايز" الأمريكية الأسبوعية.



و"كونت" الكلاب التي يعيش صاحبها بالقرب من المتنزه، صداقات يومية، وهذا دفع مخرج ومصور يقوم بعمل فيلم قصير عنهم بعنوان: "الكلاب الجبلية" ليوثق رحلتهم اليومية، وبسبب الفيلم اشتهر الكلبان في أمريكا بالكامل، وفي نوفمبر الماضي، مات "بايلور" عن عمر يناهز 12 عامًا، وبمجرد مشاركة صوره على "إنستجرام" زادت شهرته بالرغم من رحيله.