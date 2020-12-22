عبد الوهاب: حريصون على تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا بما يخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب

وقّع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عمرو عبد الوهاب، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا محمود صقر، أمس، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنمية القدرات الفنية الزراعية لصغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضي المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، وإمدادهم بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية فى مجال الزراعة، فضلاً عن إقامة الحقول التجريبية والإرشادية لصغار المزارعين من المنتفعين بأراضي المشروع.

وقال عبد الوهاب، إن هذا التعاون يتسق مع رؤية "الريف المصري الجديد" فى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان، وبهدف مضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، حتى نصل إلى إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والابتكارا.

وأشار إلى اهتمامه البالغ وإلى حرص الشركة على تقديم كل الدعم اللازم لتبني الإبتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، وكذلك دعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.

وأوضح أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قررت تخصيص قطعة أرض "بموجب هذا البروتوكول" على مساحة 50 فدان مزودة ببئر جوفي بمنطقة المغرة، لإقامة مزرعة بحثية نموذجية للتطبيقات الزراعية بالأراضي الصحراوية والإرشاد الزراعي للمستفيدين من أراضي المشروع، وذلك بهدف نشر الوعي بين صغار المزارعين والشباب عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة المعتمدة على المياه الجوفية، لرفع الإنتاج كماً ونوعاً.

ونوه بأن البرتكول يهدف أيضا إلى نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية فى أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين والشباب فى مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية، مع العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة.