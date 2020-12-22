نيبال تعلن حظر رحلات الركاب القادمة من بريطانيا على خلفية سلالة جديدة من كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال أنه سيتم حظر رحلات الركاب القادمة من بريطانيا أو التي مرت عبرها (ترانزيت) من دخول البلاد، لتكون بذلك الدولة الأحدث ضمن قائمة الدول التي اتخذت إجراءً مماثلا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت هيئة الطيران المدني - في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي وسيظل ساريا حتى إشعار آخر، مضيفة أنها أصدرت منشورا لجميع خطوط الطيران الدولية لضمان أن الطائرات المتجهة إلى نيبال لا تحمل على متنها ركابا قادمين من المملكة المتحدة أو مروا عبرها (ترانزيت).

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا بسبب الزيادة الكبيرة بالإصابات بكورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار، وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من كورونا.