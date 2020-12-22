انفجار بركاني كبير بجزيرة أمريكية

ثار بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة بأمريكا، نتيجة حدوث تفاعل للحمم الجديدة مع بركة من الماء داخل فوهة البركان.

وحدث ثوران البركان القوي في وقت متأخر يوم الأحد وأطلق سحابة بخار في الغلاف الجوي استمرت حوالي ساعة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الانفجار وقع في فوهة بركان حاملة، تقع في حديقة "هاواي فولكانوز" الوطنية.

ويقول توم بيرشارد، أحد كبار المتنبئين في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في هاواي، إن تدفق الحمم البركانية الجديد تفاعل مع بركة من المياه داخل الفوهة، ما أدى إلى اندلاع قصير الأمد ولكنه قوي: "المياه تبخرت من البحيرة وارتفعت سحابة بخارية نحو 9 كيلومترات في الغلاف الجوي".

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو تحذيرا استشاريا من الرماد المتساقط من البركان، وأضافت الدائرة أن التعرض المفرط للرماد يسبب تهيج العين والجهاز التنفسي، مضيفة في وقت لاحق أن ثوران البركان بدأ في التراجع وأن سحابة بخار منخفضة المستوى لاتزال باقية في المنطقة.

وأخبر مسؤولو هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هاواي نيوز الآن، أنه تم الإبلاغ عن نوافير حمم بركانية تطلق بارتفاع 50 مترًا في السماء وتغذي بحيرة حمم متنامية داخل الحفرة التي كانت تستخدم للاحتفاظ بمياه البركان.

وقال ديفيد فيليبس، المتحدث باسم مرصد هاواي للبراكين، إن الوكالة تراقب الوضع، متابعا: "سنرسل المزيد من الإخطارات حول كيلويا وبراكين هاواي الأخرى بينما نلاحظ التغييرات".

وبعد حوالي ساعة من بدء ثورات البركان، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنها تلقت أكثر من 500 تقرير عن أشخاص شعروا بالزلزال ولكن لم يكن من المتوقع حدوث أضرار كبيرة في المباني أو الهياكل.

ويذكر أنه اندلع بركان كيلوا آخر مرة في عام 2018 ، ودمر أكثر من 700 منزل وقذف ما يكفي من الحمم لملء 320 ألف حمام سباحة بالحجم الأولمبي، وتدفقت الحمم البركانية على مدى أربعة أشهر ، تاركة رواسب يصل سمكها إلى 24 مترًا في بعض المناطق.