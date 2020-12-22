أعلن المجلس الوطني الفرنسي لنقابة الأطباء، التحقيق في شكاوى، مقدمة ضد 6 أطباء فرنسيين، في أوائل ديسمبر ضد ستة أطباء، من بينهم الأستاذان ديدييه راؤول معهد مستشفى جامعة البحر الأبيض المتوسط، صاحب نظرية علاج فيروس كورونا المستجد بمركب "هيدروكسي كلوروكين" وكريستيان بيرون، وذلك بسبب التعليقات التي تعتبر مثيرة للجدل بشأن وباء "كوفيد -19".



وتتهم الشكاوى الأطباء بأنهم "دجالين" بسبب آراءهم المثيرة للجدل حول علاج "كوفيد-19". وتم فصل كريستيان بيرون من منصبه كرئيس قسم معهد الأمراض المعدية والمدارية في مستشفى ريموند بوانكاريه في جارشيس (أوت دو سين)، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.



وأكد المجلس، الثلاثاء، أن الهيئة تلقت في مطلع ديسمبر الجاري سلسلة من الشكاوى ضد الأطباء، لزعمهم بالبحث عن حقائق وإدلاءهم بتصريحات علنية مثيرة للجدل حول الوباء بسبب فيروس كورونا. وقررت اللجنة التحقيق في الشكاوى وضمها ضد ستة أطباء.



أوضح أن مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة قد ربطت الشكاوى بقرار مجلس التأديب المتخذ ضد ديديه راؤول في 12 أكتوبر الماضي، بسبب "مخالفة أخلاقيات مهنة الطب على النحو المحدد في قانون الصحة العامة"، متهمين إياهم بـ"الدجل" والالتواءات في استخدام "علاج خادع" واختبار التجارب بشكل غير كافٍ".



فيما يتعلق بالبروفيسور بيرون، أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها أنهت مهامه كرئيس للقسم، بعد أن أكد بشكل ملحوظ أن مرضى "كوفيد-19" تحصلوا على مكاسب مالية مفاجئة، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل حول هيدروكسي كلوروكوين.



تستهدف الشكاوى أيضاً البروفيسور هنري جوايو، طبيب الأورام المتقاعد ، والدكتورة نيكول ديلبين، وطبيبة أورام الأطفال السابقة في "جارش"، والدكتور نيكوللا زيلر، الممارس العام ، والدكتور رويزو رانتز، وهو أيضًا طبيب عام.