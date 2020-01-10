شهد عام 2020 الكثير من الأحداث المؤثرة في الحياة، إذ أصبح هذا العام محفور في الذاكرة بكافة أحداثة، ولكنه لم يكن الحديث فقط عن جائحة فيروس كورونا والتي أصبحت محط أنظار الجميع، بينما شهد عام 2020 وفاة اثنين من زعماء الدول ورئيس سابق.

وفي هذا التقرير تستعرض«الشروق» أهم الزعماء الذين غادروا عام 2020.

• 10 يناير 2020

في 10 يناير 2020، أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة سلطان البلاد، قابوس بن سعيد بن تيمور، إثر وفاة طبيعية، إذ بدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.

وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن الديوان في بيان رسمي عن تعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

ومن جانب آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.

والسلطان قابوس هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، إذ تخرج برتبة ملازم ثانِ من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية في بريطانيا، ثم تولى الحكم خلفا لوالده في تاريخ 23 يوليو عام 1970، حيث يعد قابوس هو السلطان الثامن لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد، والتي أسسها الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741.

• 25 فبراير 2020

أعلن التلفزيون المصري عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد أن كتب علاء مبارك على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك.. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".

وحينها، أعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وقال المتحدث العسكري: "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته وضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء".

وتم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين السابقين والحاليين بالدولة.

وتولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 1981، وذلك بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات أثناء الاحتفال بذكري نصر أكتوبر في السادس، حيث حكم مبارك مصر لمدة ثلاثين عام إلى أن تنحى عن الحكم نتيجة ثورة يناير 2011، ثم دخل السجن ولكنه خرج منه عام 2017، وذلك بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه ومنها قتل متظاهرين خلال ثورة يناير.

• 29 سبتمبر 2020

في29 سبتمبر، أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز 91 عاماً بعد معاناة مع المرض، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمدة ثلاثة أيام من تاريخ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

تولي الشيخ صباح الأحمد السلطة في 29 يناير 2006، وذلك بعد صراع داخل العائلة الحاكمة على الحكم، وموافقة الشيخ سعد العبد الله الصباح على التنازل عن العرش بسبب وضعه الصحي المتردي، حيث قيل وقتها إنه كان يعاني من مرض الزهايمر ولم يكن بمقدوره أداء القسم.