الهجرة: معظم الدارسين بالخارج يفضلون البقاء في مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الوزارة تعاملت مع شريحة الدارسين في الخارج خلال أزمة العالقين الأولى، لافتة إلى تكوين قاعدة بيانات لهم بعد عودتهم إلى مصر.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن هذه الشريحة مازالت موجودة في مصر؛ بسبب استمرار إغلاق الجامعات في ظل أزمة كورونا وتفعيل الدراسة أونلاين.

وأوضحت أن معظم هذه الفئة تفضل البقاء في بلدهم إلى جوار أسرهم، لحين انتهاء الجائحة، متابعة: «العدد الأكبر موجود في مصر، ونتابع أي استغاثة أو طلب في المستقبل».

وأعلنت وزارة الهجرة أن عدد العالقين الذين تواصلوا مع غرفة العمليات عبر الوسائل المختلفة، أو سجلوا باستمارة العالقين التي أعدتها الوزارة، وصل لـ1150 من المصريين العالقين بدولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتركيا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن رغبات ممن سجلوا لدى الوزارة شملت رغباتهم سواء باستكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى يتم فتح الطيران للكويت، أو رغبتهم في العودة إلى مصر، أما بخصوص المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية فهم عالقون لانتهاء فترة زيارتهم.