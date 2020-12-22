ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 7% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في أستراليا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7% شهريا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب لتصل إلى 31.623 مليار دولار أسترالي.

ويزيد هذا النمو بشدة عن التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع المبيعات بنسبة 0.6% بعد نموها بنسبة 1.4% خلال أكتوبر الماضي.

وقادت السلع الاستهلاكية مسيرة الارتفاع حيث زادت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 13% بفضل انتظام العمل في متاجر ولاية فيكتوريا طوال الشهر في أعقاب رفع القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، ونجاح يوم التسوق المعروف باسم الجمعة السوداء وطرح منتجات جديدة في قطاعي السلع الكهربائية والإلكترونيات.

كما سجلت المبيعات الشهرية للملابس والأحذية والمستلزمات الشخصية زيادة كبيرة وكذلك مبيعات المتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم وخدمات الطعام خارج المطاعم.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة زيادة سنوية خلال نوفمبر الماضي بلغت 13.2%.