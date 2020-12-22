السلالة الجديدة لكورونا تدفع عشرات الدول لفرض حظر للطيران على بريطانيا

فرضت عشرات الدول حول العالم حظرا للطيران على بريطانيا، التي تشهد انتشارا لسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقد أدى هذا الحظر إلى تقطع السبل بالركاب في المطارات واصطفاف الشاحنات على الطرق السريعة بعد أن أغلقت فرنسا حدودها مع بريطانيا.

وقد انضمت الهند وباكستان والمملكة العربية السعودية وهونج كونج وكندا، إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية ، إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي أوقفت الرحلات الجوية مع بريطانيا، في محاولة لمنع وصول هذه السلالة الجديدة من الفيروس إليها.

ويقول خبراء بريطانيون أن السلالة الجديدة من الفيروس، التي تضرب لندن وجنوب شرق إنجلترا، أكثر قدرة على التفشي بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من الفيروس يمكن السيطرة عليها.

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في مؤتمر صحفي إن "الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وذكرت ماريا فان كيركوف كبيرة الباحثين في مجال كوفيد 19 بمنظمة الصحة العالمية أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين.

وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم العثور على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أثارت الفزع في بريطانيا لدى أشخاص في أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات قليلة في الدنمارك.

وفي سياق متصل، حث المندوبون الخبراء من دول الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على نهج متعاون في التعامل مع سلالة جديدة من فيروس كورونا ودعوا إلى اصدار ارشادات من جانب المفوضية الأوروبية في اجتماع أزمة اليوم الاثنين، حسبما قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ).

وقال المسؤول إنه في اجتماع تحت مظلة آلية الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد الأوروبي "أشار (المندوبون) إلى دعمهم للتصرف السريع تجاه نهج أوروبي متعاون على صلة بالإجراءات المطبقة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة ودعوا إلى اصدار توجيهات من جانب المفوضية".

وأضاف المسؤول: "بالوضع في الاعتبار التجربة التي كانت في بداية الجائحة، شددت الدول الأعضاء أيضا على أهمية إبقاء الحدود مفتوحة داخل منطقة شينجن".

وأوضح المسؤول أن سفراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون قضية إغلاق الحدود خلال اجتماعهم غدا الثلاثاء.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القضايا المتعلقة بالحدود المغلقة بين فرنسا وبريطانيا ستحل "خلال ساعات قليلة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، قال جونسون إنه أجرى "محادثة ممتازة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم والذي كان "حريصا على حلها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفرضت فرنسا أمس الأحد حظرا للسفر من بريطانيا عبر الحدود البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية لمدة 48 ساعة على الأقل. وقد تم السماح فقط للبضائع غير المصحوبة بأشخاص بالمرور إلى فرنسا.

وأثارت هذه القيود فوضى في السفر عند نقاط العبور والموانئ.

وتم تعليق الوصول إلى نفق القنال الإنجليزي الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا بينما توقفت الشاحنات التي تحمل البضائع إلى أوروبا على الطرق السريعة.

وأقدمت بعض الدول على توسيع حظر السفر ليشمل دول أخرى غير بريطانيا.

وقد أوقفت تركيا الرحلات الجوية القادمة من الدنمارك وهولندا وجنوب إفريقيا، بناءً على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

وذهبت إسرائيل إلى أبعد من ذلك قائلة إنها ستمنع دخول الأجانب من جميع البلدان في محاولة لمنع انتشار الفيروس.