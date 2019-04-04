قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت شكاوى من المصريين العالقين بالدول التي حددتها الكويت لمرور عليهل كشرط لرجوع العمالة إليها، عقب إعلان دولة الكويت قرار وقف رحلات الطيران وإغلاق حدودها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنها فعلت لجنة العالقين والتي ستعقد بدءًا من غدًا، لرصد عدد العالقين بالدول المختلفة ومساعدتهم، فضلًا عن تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض».

وعن مؤتمر «مصر تستطيع»، ذكرت أنه تم عقد خمسة مؤتمرات في سلسلة مصر تستطيع بأبنائها في الخارج، مضيفة أن الوزارة تستعد لإطلاق المؤتمر السادس تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وأشارت إلى عقد عدة جلسات حوارية خاصة بمجالات الصناعة المختلفة بشكل إفتراضي، استعدادًا لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، موضحة أن الجلسة الأولى كانت تحت عنوان الصناعة في جائحة كورونا مع الدكتورة الاقتصادية نعمت شفيق، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأوضحت أن الجلسة الحوارية الثانية كانت تحت عنوان مصر تستطيع بالغزل والنسيج، بمشاركة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لافتة إلى عقد جلسة أخرى يوم أمس خاصة بتصنيع السيارات مع الدكتورة هدى المراغي الحاصة على أرفع وسام كندى لاسهامتها في مجالات الهندسة والتصنيع.

ولفتت إلى أنه ستصدر خلال الأسبوع الحالي توصيات من الخبراء المشاركين بندوة صناعة السيارات التي تم عقدها أمس بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، ذاكرة أن هناك حراك من جانب المصريين بالخارج من خلال فتح أفرع لشركاتهم في مصر.

