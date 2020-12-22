بوتين يوقع على قانون يضمن له الحصانة القانونية مستقبلا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تم نشره اليوم الثلاثاء يمنحه حصانة قانونية دائمة.



ويعني التشريع أنه وعائلته في مأمن من الملاحقة القضائية حتى بعد أن يترك منصبه.



وكان القادة الروس سابقا يتمتعون بالحصانة القانونية طوال فترة وجودهم في المنصب فحسب، لكن الحماية تمتد الآن لتشمل أي مخالفات يتم الكشف عنها بعد ترك الرئيس لمنصبه.



ووفقا لبوابة وسائل الإعلام المستقلة "ميدوزا دوت آي أو"، بات الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الآن أيضا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.



ويزيد القانون الجديد أيضا من تعقيد رفع الحصانة عن الرئيس ، مع وجود حواجز أكثر وإجراءات أكثر تعقيدا. ولن يكون من الممكن رفع الحصانة عن الرئيس إلا إذا تم الاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة عظمى أو جريمة خطيرة.