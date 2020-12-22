تونس توقع على مخطط الأمم المتحدة للتعاون من أجل دعم التنمية في البلاد

وقع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، اليوم الثلاثاء، على مخطط الأمم المتحدة للتعاون من أجل دعم التنمية بتونس.



وثمن الجرندي - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - المستوى المتميز لعلاقات التعاون التي تجمع تونس بمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا الأهمية الخاصة التي يكتسيها مخطط دعم جهود التنمية بتونس.



ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، حرص الجانب التونسي المستمر على تعزيز العمل المشترك مع منظمة الأمم المتحدة، واصفًا تونس بالشريك الهام والمتميز في بناء آليات التعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الأممية في كافة المجالات.



ولفت إلى العمل المشترك الذي تمخض عنه مخطط إطاري لدعم التنمية بتونس ، يسعى لتحقيق الأولويات التنموية التونسية في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



جدير بالذكر أن التوقيع على مخطط الأمم المتحدة الإطاري للتعاون من أجل دعم التنمية بتونس، تم في لقاء عقد عبر تقنية الفيديو، وشارك فيه عدد من ممثلي مكاتب الوكالات الأممية المختصة المعتمدة بتونس.