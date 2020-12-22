البرلمان التركي يمدد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

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قرر البرلمان التركي، تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا، وذلك حسبما أوردت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.