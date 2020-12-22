 البرلمان التركي يمدد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا - بوابة الشروق
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البرلمان التركي يمدد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

البرلمان التركي
البرلمان التركي
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 7:29 م

قرر البرلمان التركي، تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا، وذلك حسبما أوردت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

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