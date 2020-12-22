5 عروض لقصور الثقافة بالقومي للمسرح

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري بعنوان "الآباء" بخمسة عروض، وهي "الماراثون" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، إخراج رامي نادر ويعرض بالمركز الثقافي بالجيزة في السادسة مساء غد الأربعاء، و"لعبة هوجو" لفرقة دمياط المسرحية، إخراج محمد المالكي ويعرض بالمركز الثقافي بالجيزة في الثامنة مساء السبت المقبل.

أما العرض الثالث فهو بعنوان "الفائزون بالمرض" لفرقة نادي مسرح غزل المحلة، إخراج محمد السباعي، ويعرض على مسرح الطليعة في السادسة مساء الإثنين المقبل، بالإضافة لعرض "العمي" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، إخراج السعيد منسي، يتم عرضه بالمركز الثقافي بالجيزة في السادسة مساء الثلاثاء.

ويتضمن العرض الأخير بعنوان "جريمة في جزيرة الماعز" لفرقة المركز الثقافي بالجيزة، إخراج محمد الطايع، ويعرض على مسرح المركز الثقافي بالجيزة في الثامنة مساء الجمعة الاول من يناير المقبل.