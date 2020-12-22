 تشييع جثمان قتيل مشاجرة بين عائلتين في أسوان - بوابة الشروق
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تشييع جثمان قتيل مشاجرة بين عائلتين في أسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 4:29 م

شيع عدد من الأهالي والأجاويد وأهل الخير، جثمان قتيل مشاجرة بين عائلتين في قرية السلسلة بمدينة كوم أمبو بأسوان.

 

وكان إخطار وصل إلى مأمور مركز كوم أمبو، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية السلسلة.

 

انتقل إلى مكان البلاغ المقدم عمرو علام رئيس المباحث، والنقيبين أحمد إسماعيل ومحمد عبيد، برفقة قوة أمنية، والذين تمكنوا من السيطرة على المشاجرة بعد فرص كردون أمني بمحيط المشاجرة.

 

وتبين بالفحص مصرع شخص وإصابة 4 على خلفية المشاجرة، وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو والمصابين للمستشفى تحت حراسة مشددة.

 

وكشفت التحريات المبدئية أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.

 


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