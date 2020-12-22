رئيس حكومة ولاية بافاريا يخرج من الحجر ويستمر في العمل من المنزل

كتب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الثلاثاء، على تويتر أنه لم يعد ملزما بالبقاء في الحجر الصحي، بعد فحص أجراه مكتب الصحة المختص.



وأضاف، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، "وكإجراء احترازي سأواصل العمل من المنزل"، معلنًا أن نتيجة اختبار أجراه اليوم للكشف عن كورونا، جاءت سلبية.



يذكر أن عوامل إنهاء زورد للحجر بعد يوم واحد فقط من دخوله فيه تتمثل في أمرين تأكد منهما مكتب الصحة المختص، وفقًا للتصريحات الصادرة عن مكتب رئاسة الحكومة في ميونخ، الأول أن زودر راعي مسافة التباعد المكاني أثناء حديثه مع رئيس مكتبه فلوريان هيرمان الذي ثبتت إصابته بكورونا، والأمر الثاني أن مكتب رئاسة الحكومة مزود بنظام تهوية.



وأضاف المكتب أنه لهذا السبب فإن زودر ليس من المخالطين المصنفين من الدرجة الأولى، وليس عليه أن يدخل في الحجر.



وكان هيرمان قد أجرى اختبارًا ظهر أمس وجاءت النتيجة إيجابية ودخل بعد ذلك في حجر صحي.