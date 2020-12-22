وزير المالية: ماضون بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب، بحيث يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس المصلحة، بالإضافة إلى نائبي رئيس المصلحة اللذين سيتم اختيارهما على النحو الذي حدده القانون؛ وذلك بما يُواكب عملية التطوير الشاملة.



وجَّه الوزير، خلال زياته التفقدية اليوم الثلاثاء، للمركز الضريبي لكبار الممولين بمدينة نصر في القاهرة، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكتروني، وبمراعاة إيجاد أكثر من شبكة اتصالات لماكينات التحصيل الإلكتروني؛ لضمان استدامة تقديم خدمة جيدة للممولين.



وأكد في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين، ضرورة مد جسور التواصل الفعَّال مع الممولين؛ لاستيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء، وفقًا لأحكام القانون، قائلا: "نريد تحصيل حق الدولة بما يرضى الله"، موضحًا أننا ماضون بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره، وسيتم وضع الممولين الذين يمتنعون عن سداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء في القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية.



وأشار إلى استمرار تدريب العاملين من خلال منصة إلكترونية خلال فترة التباعد الاجتماعي التي تُعد إحدى مفردات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.



أضاف أنه سيتم منتصف يناير المقبل إطلاق برنامجين جديدين لتقييم أداء العاملين بالمركز الضريبي لكبار الممولين وإثابتهم، من خلال معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية، وتُحدد أيضًا القدرات ومعدلات الأداء الوظيفي الواجب توفرها في العاملين بهذا المركز الذي نتطلع أن يكون نموذجًا يحتذى به في كل المناطق والمأموريات.



ووجه خلال اجتماعه مع الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر، المشرف على مركزي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضبعني رئيس مركز متوسطي الممولين، بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملين قبل إقرار هذه المعايير التي سيتم العمل بها اعتبارًا من أول مايو بحيث تكون هناك مدة محددة لتقييم الأداء ولا يستمر في العمل بالمركز الضريبي لكبار الممولين إلا من حققوا معدلات الأداء وفقًا للمعايير المقررة.



وأشار إلى قطع الوزارةشوطًا كبيرًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.



وخلال زيارته للمركز، أدار الوزير حوارًا مع عدد من العاملين للتعرف على التحديات التي تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم نحو تجاوزها، وذلك في إطار السعي الجاد لتحسين بيئة العمل على نحو يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في استيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء.