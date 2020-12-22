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الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا


نشر في: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 9:16 م

أوصى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الدول الأعضاء برفع حظر حركة السفر مع بريطانيا، الذي سارعت له الدول فور الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

ودعا الاتحاد مواطني الدول الأعضاء لعدم السفر إلى بريطانيا إلا "للضرورة القصوى"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأحد، أنه "تم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 3 بلدان أخرى هي هولندا والدنمارك وأستراليا.

وأعلنت بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها "أشد عدوى من السلالة الأم بنسبة 70%".

وسجلت بريطانيا أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلّفت أكثر من 67 ألف وفاة.

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