المؤبد لبائع سمك قتل زميله للخلاف على مناطق البيع بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر كل من أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، حكمها على شابين شقيقين بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، الأصغر بالبراءة والأكبر بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف، لاتهامهما بالضلوع في قتل شاب آخر يعمل بائع سمك بأسواق مغاغة مع سبق الإصرار والترصد، في قضية الجناية رقم 17375 لسنة 2019 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 652 لسنة 2019 كلي شمال المنيا.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات المنيا برأت المتهم "شعبان ف. ع. أ"، والبالغ من العمر 31 عامًا وحاصل على دبلوم صناعي، وعاقبت شقيقه "محمد"، والبالغ من العمر 35 عامًا، بدون عمل، بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف، وهما مقيمان بقرية الجرنوس في مركز مغاغة، ويعملان في بيع الأسماك بالأسواق، لقدومهما في السابع عشر من شهر يوليو الماضي من عام 2019م على قتل المجني عليه، "رجب ا. ح. ا" والمقيم بقرية طنبدي بمركز مغاغة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا سلفًا لهذا الغرض سلاحين أبيضين؛ إثر ما دب بينهم من خلافات سابقة بين المتهم الثاني والمجني عليه بشأن التنازع على منطقة بيع الأسماك.

وتبين من تحقيقات المحكمة، أنه أثناء تواجد المجني عليه، في سوق أبا الوقف قام المتهم الثاني وبمعاونة المتهم الأول بالهجوم على المجني عليه أثناء استيقافة سائق دراجة بخارية يدعى، طالبًا منه توصيله إلى القرية، وتعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي، ثم قام المتهم الأول بالتكبيل وضرب المجني عليه على قدميه مستخدمًا في ذلك "عصا شوم"، ثم عاجله الثاني وقام بأحكام السيطرة عليه وتوثيق يديه وضربه على رأسه مستخدمًا في ذلك "حديدة" محدثًا كسر في الجمجمة ونزيف حاد وبعض الكدمات والسحوجات في مناطق متفرقة من جسده، وكسر مضاعف وتورم في قدميه الاثنتين إثر الضرب المبرح عليها، مما أودى بحياته في الحال.

واطلعت المحكمة على تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، والذي أثبت وفاة المجني عليه في الحال؛ إثر كسر في الجمجمة ونزيف حاد في المخ بسبب ضربه على رأسه بآلة حادة، وكسر مضاعف وتورم في قدميه.

واستندت هيئة المحكمة الموقرة، في حكمها إلى اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، والذين اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وإدلالهما على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وهو "العصا الشوم والحديدة"، وكذلك شهادة الشهود الثلاثة على أحداث الواقعة بالكامل، كما استندت أيضًا المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة، والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل، وذلك إثر ما دب بينهما من خلافات سابقة بين المتهم الثاني والمجني عليه، بشأن التنازع على منطقة بيع الأسماك، وأعدا سلفًا لهذا الغرض سلاحين أبيضين.

وأحال المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا؛ لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام، في السابع عشر من يوليو لعام 2019.

ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه من الجناة ومن قبل أسرة المجني عليه.