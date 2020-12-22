انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لصنايعية مصر

أطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية، المرحلة الثانية لتدريب الدفعة الأولي من مُبادرة "صنايعية مصر" للحرف التراثية والتي تتضمن التدريب المُكثف لـ43 فنانًا وحرفيًا.

قال فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن مبادرة "صنايعية مصر" أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لصون الهوية التراثية كجزء من محاور التنمية المستدامة، للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعادة إحياءه، وينفذها قطاع صندوق التنمية بمركز الفسطاط للحرف التقليدية لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 40 عامًا على الحرف التقليدية والتراثية، لدعم الشباب وتأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول علي فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة.

يتضمن التدريب محاضرات نظرية على يد كبار الأساتذة بكليات الفنون، وتشمل (التصميم، الخط العربي، الزخارف النباتية) وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية، بالإضافة إلى الجزء العملي من التدريب تحت إشراف مجموعة من أمهر الصُناع الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، على حرف (الخزف، التطعيم بالقشرة، الصدف، أشغال النقش، الأركيت، الحُلي، الخيامية).

يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتحت في أكتوبر الماضي المعرض الخاص بنتاج المرحلة الأولى وتوزيع شهادات المشاركة على الفنانين.